Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Plakaları Söküp Olay Yerinden Kaçtı! Lüks Araç CHP'li Vekile Ait Çıktı!
İstanbul’da lüks araçla kaza yapan sürücü, ilk iş plakaları sökerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme yaparken aracın sürücüsü olduğunu söyleyen şahıs alkollü çıktı. Ayrıca aracın CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralandığı ortaya çıkarken otomobil de otoparka çekildi.
İstanbul Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Kümesi Sokak üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Kayışdağı Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.O.K. idaresindeki 34 EUZ 021 plakalı lük otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı.
ARACIN PLAKALARINI SÖKTÜ
Kaza sonrası araç sürücüsü otomobilin plakalarını sökerek olay yerinden ayrıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede lüks aracın, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralandığı belirlendi.
ALKOLLÜ ÇIKTI
Ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı esnada araç sürücüsü olduğunu iddia eden bir kişi polis ekiplerinin yanına gelerek durumu anlattı. Sürücüye polis ekipleri tarafından alkolmetre testi yapıldı. Yapılan test sonucunda araç sürücüsünün 1.96 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü gözaltına alınırken, kaza yapan araç otoparka çekildi.
Kaynak: İHA