Ankara'da kömür madeninde göçük: Yaralılar var

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kömür madeninde göçük meydana gelmesi sonucu yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kömür maden ocağı sahasındaki toprakta göçük meydana geldi. Valilik, 15 maden işçisinin yaralandığını, 3 maden işçisinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde bulunan 'K' kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Bunlardan 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır."

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