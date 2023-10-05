Ankara'da kömür madeninde göçük: Yaralılar var
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kömür madeninde göçük meydana gelmesi sonucu yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kömür maden ocağı sahasındaki toprakta göçük meydana geldi. Valilik, 15 maden işçisinin yaralandığını, 3 maden işçisinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde bulunan 'K' kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Bunlardan 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır."
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