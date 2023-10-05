Yemek zammını protesto eden öğrencileri yaka paça gözaltına aldılar

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, üniversitelerin yemekhanelerinde gerçekleştirdikleri çatal bıçaklı protestolara bugün de devam etti.

ÇATAL BIÇAKLARI MASALARA VURDULAR

Yemek saatinde çatal ve bıçakları masalara vurup slogan atan öğrenciler, özel güvenlik görevlileri tarafından yaka paça okul bahçesine çıkartılarak emniyet güçlerine teslim edildi. Öğrenciler emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan yaşanan olayı cep telefonu ile görüntülemek isteyen öğrencilere de özel güvenlikler müdahale etti.

Kaynak: ANKA