Yemek zammını protesto eden öğrencileri yaka paça gözaltına aldılar
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri yemeklere yapılan zamları çatal bıçaklarla protesto etmeye devam ediyor. Yemeklere yapılan zamları protesto eden çok sayıda öğrenci bugün gözaltına alındı.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, üniversitelerin yemekhanelerinde gerçekleştirdikleri çatal bıçaklı protestolara bugün de devam etti.
ÇATAL BIÇAKLARI MASALARA VURDULAR
Yemek saatinde çatal ve bıçakları masalara vurup slogan atan öğrenciler, özel güvenlik görevlileri tarafından yaka paça okul bahçesine çıkartılarak emniyet güçlerine teslim edildi. Öğrenciler emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan yaşanan olayı cep telefonu ile görüntülemek isteyen öğrencilere de özel güvenlikler müdahale etti.
Kaynak: ANKA
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