Yemek zammını protesto eden öğrencileri yaka paça gözaltına aldılar

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri yemeklere yapılan zamları çatal bıçaklarla protesto etmeye devam ediyor. Yemeklere yapılan zamları protesto eden çok sayıda öğrenci bugün gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Yemek zammını protesto eden öğrencileri yaka paça gözaltına aldılar

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, üniversitelerin yemekhanelerinde gerçekleştirdikleri çatal bıçaklı protestolara bugün de devam etti.

ÇATAL BIÇAKLARI MASALARA VURDULAR

Yemek saatinde çatal ve bıçakları masalara vurup slogan atan öğrenciler, özel güvenlik görevlileri tarafından yaka paça okul bahçesine çıkartılarak emniyet güçlerine teslim edildi. Öğrenciler emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan yaşanan olayı cep telefonu ile görüntülemek isteyen öğrencilere de özel güvenlikler müdahale etti.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Öğrenci Gözaltı
Son Güncelleme:
Zoom toplantısına katılan Engin Altay, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Özgür Özel'in koltuğuna talip! Zoom toplantısına katılan Engin Altay, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Özgür Özel'in koltuğuna talip!
Bunu birçok ev hanımı bilmez! Çiğ köfte kıvamında kısır tarifinin hazırlanışı Bunu birçok ev hanımı bilmez! Çiğ köfte kıvamında kısır tarifinin hazırlanışı
Öksürüğü geçiren 4 doğal şey! Birçok kişi tarafından henüz paylaşılmamıştı Öksürüğü geçiren 4 doğal şey! Birçok kişi tarafından henüz paylaşılmamıştı
Fidan, "uzak durun" demişti: MSB: Bu bir hatırlatmadır kim üzerine alınıyorsa gerekli tedbirleri almak onların kendi tercihidir MSB: Bu bir hatırlatmadır kim üzerine alınıyorsa gerekli tedbirleri almak onların kendi tercihidir
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li büyükşehirde son anket: 'Cumhur İttifakı'nın adayı kim olmalı?' sorusuna şaşırtan yanıtlar! CHP'li büyükşehirde son anket: 'Cumhur İttifakı'nın adayı kim olmalı?' sorusuna şaşırtan yanıtlar!
DNA'larına işlemiş: En çapkın 5 burç açıklandı En çapkın 5 burç açıklandı
Miras yoluyla ev sahibi olanları ilgilendiriyor: Hisseli tapu satışında değişiklik Miras yoluyla ev sahibi olanları ilgilendiriyor: Hisseli tapu satışında değişiklik
Peş peşe sarsıntılar: Naci Görür 7 ve üstü deprem için o bölgeyi işaret etti Peş peşe sarsıntılar: Naci Görür 7 ve üstü deprem için o bölgeyi işaret etti
Altını olanlar bu tarihe dikkat: Uzman isimden acil uyarı geldi! Altını olanlar bu tarihe dikkat: Uzman isimden acil uyarı geldi!