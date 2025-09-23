Ankara’da Dehşet: Gürültü Bahane, 14 Yaşındaki Hiranur’a Pompalı Tüfekle Ateş! Zanlı Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Sincan ilçesi Fatih Mahallesi’nde, bir sitede yaşanan korkunç olay yürekleri dağladı. 61 yaşındaki Hasan Polat, bahçede arkadaşlarıyla vakit geçiren çocuklara “gürültü yapıyorlar” diyerek tepki gösterdi. Uyarılarına kulak asmayan çocuklara öfkelenen Polat, balkona çıkarak pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Saçmaların hedefi olan 14 yaşındaki Hiranur Şimşek, ağır yaralandı ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

'CANIMDAN BİR PARÇA KOPMUŞ GİBİ'

Olay, önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Hiranur’un babası Recep Şimşek, kızının arkadaşlarıyla site bahçesindeki bankta oturduğunu belirterek, “Bağırıyor, çağırıyor. Üst kata çıkıp balkondan silahla pompalıyla sıkarak çocuklara ateş ediyor. Sanki canımdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Saçma bir sebepten dolayı çocuğum bu halde” diye konuştu.

TUTUKLANDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hiranur, durumunun ağırlaşması üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne nakledildi. Sabıkalı olduğu öğrenilen Hasan Polat, polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hiranur’un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA