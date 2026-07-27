Ankara'da Damat Dehşeti! Kayınpederi ve Kayınvalidesini Öldürdü

Ankara Güdül’de aile içi şiddet cinayetle sonuçlandı. Tartıştığı kayınpederi ve kayınvalidesini tabancayla öldüren damat gözaltına alındı.

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Ankara'da Damat Dehşeti! Kayınpederi ve Kayınvalidesini Öldürdü
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Olay, Güneyce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aile bireyleri arasında çıkan tartışma sırasında ismi henüz açıklanmayan damat, yanında bulunan tabancayla kayınpederi ve kayınvalidesine ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği Yakup K. (48) ve Emine K. (48) kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay sırasında yaşanan arbede sırasında hafif yaralanan damat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden çiftin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sincan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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