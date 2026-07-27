Özgür Özel Tarih Verdi: 200'ün Üzerinde Belediye YENİ Parti'ye Katılacak

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CHP'den ayrılan Özgür Özel, YENİ Parti rozetiyle ilk kez Halk TV canlı yayınına konuk oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da rozet takma törenine ajanslar aracılığıyla figüranların götürülmesi tartışması hakkında şu sözleri kullandı:

"Ben artık CHP'nin meselelerini eleştirecek değilim. Eleştiriyi kamuoyu yaptı yapacağı kadar. Benim için konu olan şey. Önemli bir gazetecilik başarısı olduğunu sizler daha iyi biliyorsunuz. Bu haberi yapan genç kadın gazeteci arkadaşımıza yönelik üslubu kabul etmek mümkün değil. Siz bir siyasi parti olarak bir işe karışıyorsanız o işin şeffaf olması lazım.

CHP'de biz bir darbeye maruz kalmıştık. Siyasette eşit temsili hedefleyen siyaset anlayışımızdır. O siyaset anlayışı gençlere kapı açan bir anlayış. Bu anlayışın ilerleyişini gördü AKP yargı kolları. Dünya tarihinde eşi benzeri çok az bulunan bir karar verdi. Sokaklardaki hareketi gördünüz. 22 ilden birinde birisi çıktı. 'Genel başkan millet sel olmuş akıyor önünde hiçbir kütük duramaz' demişti. Böyle bir sel akarken taşıma kalabalıkların bir hükmü yoktur. Siyaset halkla yapılır."

'PARTİYİ KURTARMAK İÇİN HER ŞEYİ DENEDİK'

Özel'in konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

* Darbeyi yaşadık. 60 gün boyunca bu partiyi nasıl kurtarırız diye her şeyi denedik. Biz orada milletin talebiyle YENİ Parti'yi kurduk. Kutuplaşma siyasetini reddeden, tüm inançlara saygılı, her kesin örtünmesi ya da örtünmemesini koruyan, birilerinin birilerine bir yaşam biçimi dayatmasına karşı çıkan kamu düzenini tehdit etmeyen bir yaklaşım bizimkisi. Bu yeni yönetimin anlayışı. Gerçek sorunlara kalıcı çözümler öneren bir parti YENİ Parti. Bizim siyasetimizde bu anlamda değişen bir şey yok. Teknik kuruluşumuzu milletvekillerimiz ile yaptık. Siyasi kuruluş ağustos veya ekim ayında yapmayı planladığımız kurultayla gerçekleşecek. CHP'de yüzde 25'lik cam tavanı aştık. Artık o cam tavan benim için 50+1'dir. Yeni Parti'nin siyaset anlayışı ortak geleceği birlikte kurmak.

* Yeni Parti'yi kurduk ve bu partinin iktidar yönünde bir rotası var. Bu partinin bir gerçekliği var. Türkiye'nin siyaset tarihinde bir ilk olan kurulduğu gün ana muhalefet olan bir parti oldu Yeni Parti. Biz CHP'de yüzde 23'lerde sıkışırken şimdi bu oran yüzde 53'lerde. Kurulduğunda ilk parti olan parti YENİ Parti olacak. Siyaseten baktığımızda Emevi Ordusu'nu İberya Krallığı'na çıkaran komutanın "Arkamızda deniz, önümüzde düşman var. Artık geriye dönüşümüz kalmadı" sözlerini söyledim arkadaşlara da.

'YARGITAY'DA KARAR BOZULABİLİR'

* Karar bozulabilir. Karar o kadar kötü ki son gününde Yargıtay'a gönderildi. Bu karara mahkeme kendi güvenmediği için ayrı bir kumpas yapılmış. En nihayetinde bu butlan anlayışına parti bırakılmaz. Mahkeme kararı ne olursa olsun partiyi yağmalamasına izin vermemek lazım. Kararın ne boyutta çıkacağına bakmak lazım. Butlancıların gitmesi ve ne olacağını bekleme süreci olabilir. Siyaset bekleme kaldırmaz. Biz bu nedenle YENİ Parti'yle yolumuza devam ediyoruz.

'YARIN 200'ÜN ÜZERİNDE BELEDİYE YENİ PARTİYE KATILACAK'

* Yarından itibaren 200’ün üzerine belediye Yeni Parti’ye katılmak için ortaya irade koyacak. Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin. Zeydan Karalar için farklı bir durum var. Hakkındaki davada karar çıkacak. Zeydan Başkanla arama giremeyecekleri için hadsiz hadsiz konuşuyorlar.

DOKUNULMAZLIK MESAJI

* Polemiğe girmek istemem. Bu millet bu ihtimalleri konuşanları şamar oğlanı yaptı zaten. Türkiye gazetesi bu konuda butlan operasyonu gazetesi oldu. Ben bunların dibine inmemeliyim. Ne diyorlardı? Özgür Özel 40'a kadar düştü diye yemin ediyorlardı. Bizse 91 arkadaşımızla grubumuzu kurduk. Bunun dışında orada kalan arkadaşlarımın yarısı da ben CHP'de mücadele edeceğim olmazsa geleceğim diyen arkadaşlarım. 3-5 vekil arkadaşımızı korkutmayı başardılar kendilerince. Güya bizi 40 vekile düşüreceklerdi. Gelme diyorsun 200 belediye geliyor. Demirden korkan trene binmez. Beni dokunulmazlıkla kim korkutacak. Butlancılar korkutamıyor bununla mı korkutacaklar?

* Bizim cumhurbaşkanı adayımız tecirtte 1 yıl 5 aydır içerde yatıyor. Dünün mağdurları bugünün zalimleri olmuş bunu millet görüyor. O dönemde millet Tayyip Erdoğan'ın arkasında sel olup akmıyor. Buradaki sosyoloji bambaşka. Yapılan kötülük ve buna gösterilen direnç çok daha fazla. Buraya bağlanan ümit de çok fazla. Bir şeyler oluyor görüyor musunuz demiştim ilk zamanlarda. Türkiye siyasi tarihi travmalar tarihidir. Deniz Gezmiş ve arkadaşının asılması travmadır.

'CHP'DEN HAZİNE TALEBİMİZ YOK AMA...'

* CHP'den hazine yardımı gibi bir talebimiz yok ama hazine yardımı mevzusunun bir yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğu açık. Devlet Bey bunu da tespit etmiş.

* Önce ilçe teşkilatlarının kurulması gerekiyor, hukuken bu böyle. Kimin hangi ilçeden kayıt olacağının tespiti için bu gerekiyor. Yoksa bizim de çok ihtiyacımız var. Bütün para butlanda kaldı.

LOGO NE ANLAMA GELİYOR?

* Ufuk çizgisinden doğan bir yeni doğuyor. Altındaki çizgi o. Logo konusunda çeşitli öneriler var. İlave bir logo olup olmamasını değerlendiriyoruz. Logo böyle de kalabilir yeni bir logo da olabilir.