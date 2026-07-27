Gülistan Doku Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Eski Vali ve 2 Polis Hakkında Yeni Karar

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile biri ihraç edilmiş 2 polis hakkında, farklı suçlamalar kapsamında bir kez daha tutuklama kararı verildi.

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Gülistan Doku Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Eski Vali ve 2 Polis Hakkında Yeni Karar
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Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, Sonel ile tutuklu eski polis Gökhan Ertok arasındaki bazı yazışmaların yeni suçlamalara ilişkin delil niteliğinde olduğu değerlendirildi.

İncelemelerin ardından 23 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen operasyonda E.E. ve S.K. gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından tutuklu bulunan Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis Gökhan Ertok cezaevinden çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi ve ifadeleri alınmak üzere Erzurum Adliyesi'ne götürüldü.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

Savcılık, 3 şüpheliyi "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Mahkeme, Sonel, Eroğlu ve Ertok'un bu suçlamalardan da tutuklanmasına karar verdi. Operasyonda gözaltına alınan S.K. tutuklanırken, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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