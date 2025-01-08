Ankara’da Cinsel Saldırı Soruşturması, Dehşeti ‘Can Havliyle Telefonu Açtım ve…’ Diyerek Anlattı

6 Ocak'ta Adana’nın Yüreğir ilçesinde Demetevler Mahallesi'nde sabaha karşı saat 03.30 sıralarında 24 yaşındaki M.T., iş arkadaşı ile otomobilde tartıştı.

İddiaya göre genç kız, yanlarına gelen tanımadığı M.A. ve H.G. adlı şüpheliler tarafından zorla araçtan indirildi. Çevredekilerin durumu fark etmesi ve müdahale etmesi sonrasında 2 kişi uzaklaştı.

BOŞ ARAZİDE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDULAR

Genç kız taksi ile bölgeden uzaklaştı, ardından arkadaşını görmek için geri döndü. Genç kız geri döndüğünde yine aynı şüphelilerle karşılaştı. M.A. ve H.G.araçla boş araziye götürdükleri kadına cinsel saldırıda bulundu.

BİRİ TUTUKLANDI BİRİ SERBEST KALDI

Genç kızın şikayeti sonrasında gözaltına alınan M.A. ve H.G. genç kızın rızasıyla birlikte olduklarını iddia etti. Şüphelilerden M.A. tutuklanırken, H.G. adli kontrolle serbest bırakıldı.

“BENİ ZORLA ARABAYA BİNDİRDİ”

Yaşadıklarını anlatan genç kız yaşadıklarını şöyle anlattı: Özür dilemek adına geri döndüm. İş arkadaşımı orada göremedim. O iki şahıs oradaydı. Arabayı süren şahıs benim koluma girip, 'İş arkadaşın içeride' deyip beni zorla arabaya bindirdi.

“ÖLDÜRMEYE KALKTI, BOĞAZIMI SIKTI”

Şüphelilerden birinin aracı sürerken diğerinin cinsel saldırıda bulunduğunu belirten genç kız “Beni öldürmeye kalktı. Boğazımı sıktı. Tekme attım, tokat attım, kendimi savunmaya çalıştım ama başaramadım. Beni tarlada öldürmeye kalktı. Boğuyordu. Beni o sırada arkadaşım görüntülü aradı, can havliyle açtım telefonu. Telefonu açtığımda, onu görünce panikledi ve boş anına gelip beni bıraktı. Ben o şekilde kurtuldum. Polisi aradım” diyerek dehşet dolu anları anlattı.

Kaynak: DHA