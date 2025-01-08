Et Kesmeye Çalışan Kasap Kendini Bıçakladı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kasapta çalışan Zafer B. (21), bıçakla et keserken yanlışlıkla kendisini karnından bıçakladı. Hastane kaldırılan Zafer B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'ndeki bir kasapta yaşandı. Zafer B., çalıştığı kasap dükkanında et keserken kullandığı bıçakla kendisini kazara karnından yaraladı.
Durumu gören dükkan sahibi, yaralı Zafer B.'yi otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Zafer B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA