Et Kesmeye Çalışan Kasap Kendini Bıçakladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kasapta çalışan Zafer B. (21), bıçakla et keserken yanlışlıkla kendisini karnından bıçakladı. Hastane kaldırılan Zafer B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Et Kesmeye Çalışan Kasap Kendini Bıçakladı

Olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'ndeki bir kasapta yaşandı. Zafer B., çalıştığı kasap dükkanında et keserken kullandığı bıçakla kendisini kazara karnından yaraladı.

Et Kesmeye Çalışan Kasap Kendini Bıçakladı - Resim : 1

Durumu gören dükkan sahibi, yaralı Zafer B.'yi otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Zafer B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

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