Ankara'da bin 125 gözaltı!

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 1125 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 15-21 Mart tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 28, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 38, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 319 ve ifadeye yönelik aranan 736 kişi yakalandı.

Kaynak: AA