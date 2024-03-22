İsmailağa cemaatindeki kavga sertleşti | Cübbeli Ahmet süre verdi: Köprüden önce son çıkış; bildiklerimi söyleyince insan içine çıkamayacaklar

Türkiye’deki yaygın ve güçlü cemaatlerden biri olan İsmailağa, 23 Haziran 2022’de şeyhleri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından iktidar savaşına sahne oluyor.

Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından cemaatin yeni şeyhinin Hasan Kılıç olduğu duyurulmuştu.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR BAŞLADI

Cemaat içinde varlıklarını sürdüren farklı dernekler ve “hocalar”, iç iktidar kavgasının başlamasıyla yayınladıkları videolar aracılığıyla birbirlerini tehdit ettiler.

Kavganın taraflarından “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, gece yayınladığı videoda, kavganın taraflarına süre verdi. Bildiği her şeyi anlatacağını söyleyen Ünlü, kendisinin bugüne kadar oyalandığını ileri sürdü.

“BU TEKLİFİM KABUL GÖRÜRSE SUSACAĞIM, DEĞİLSE ONLAR DÜŞÜNSÜN!”

“Cübbeli Ahmet” videosunu “Bildiklerimi söyleyince bazıları insan içine çıkamayacak! İsmailağa'ya son ihtâr! Köprüden önce son çıkış! Çarşamba 22:30’a kadar bu teklifim kabul görürse susacağım, değilse onlar düşünsün!” notuyla paylaştı.

Bildiklerimi Söyleyince Bazıları İnsan İçine Çıkamayacak! İsmailağa'ya Son İhtâr! Köprüden Önce Son Çıkış! Çarşamba 22:30’a Kadar Bu Teklîfim Kabûl Görürse Susacağım, Değilse Onlar Düşünsün! https://t.co/ktHHfToekC — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) March 22, 2024

“KİMİNİN ŞANTAJI VAR FETÖ’NÜN ELİNDE”

“Efendi hazretlerinin rabıtasını artık bozdurmaya karar vermişler” suçlamasında bulunan Ünlü, “Kiminin şantajı var FETÖ’nün elinde, kiminin şusu var busu var. Bunları az çok biliyoruz. Burada böyle bir yapılanma var” dedi.

“Cübbeli Ahmet” açıklamasında şunları kaydetti:

“İstişareler neticesinde beni hoca efendiyle (Hasan Kılıç) görüştürecekler, kameralar çekecek, hiçbir şey kesilmeyecek, şeffaf olacağız. Ben efendilerimizin bana rabıta devam edecek buyurduğunu, benim rabıtamın devam edeceğini buyurduğu şahitliklerimi beyan edeceğim Hasan efendi hocamıza. Doğru mu yapıyorum diye soracağım. Bu kadar. Sonra herkes onun ne cevap verdiğini görecek.”

“HER ŞEYİ GÖZDEN ÇIKARMIŞIM. HER BEDELİ ÖDEMEYE HAZIRIM”

Ahmet Mahmut Ünlü, açıklamasını şöyle bitirdi:

“2 ay sonra seçimden sonra Hasan efendiye iftira edip, yolunu bozma kararını İsmailağa sitesine koyacakları haberleri geliyor. Ben seni bir iki ay daha bekleyemem zaten. Beni oyaladılar, vakit kazandılar. Artık yemezler.

Efendi hazretlerinin yolunun bozulmaması için her şeyi gözden çıkarmışım. Her bedeli ödemeye hazırım. Kimse beni bu yoldan döndüremez. Bu batılı projeyi, bu FETÖ projesini önleyeceğiz. Bu cemaati koruyacağız.”

Kaynak: Gerçek Gündem