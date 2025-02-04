Ankara'da Büyük Yangın! Takviye Ekip Gönderildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında yangın çıktı. Bölgeye takviye ekipler de sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

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Ankara'nın Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ankara'da Büyük Yangın! Takviye Ekip Gönderildi - Resim : 1

Bölgeye takviye ekipler de sevk edilirken, alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Kaynak: AA

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