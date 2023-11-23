Ankara Üniversitesi'nde ülkücüler, öğrencilere saldırdı

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Ülkü Ocakları Mensubu bir grup, öğrencilere saldırdı.

Ankara Üniversitesi'nde Ülkü Ocakları mensubu bir grup geçtiğimiz günlerde TKP üyesi öğrencilere saldırmış, iki TKP üyesi hafif şekilde yaralanırken; ülkücülerin saldırıları devam etmişti.

Ankara Siyasal'da Ülkü Ocaklarından TKP'li öğrencilere saldırıAnkara Siyasal'da Ülkü Ocaklarından TKP'li öğrencilere saldırıGüncel

YİNE SALDIRI

Ülkü Ocakları mensupları bugün de Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğrencilere saldırdı.

Türkiye Komünist Gençliği'nden yapılan açıklamada "Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde yaşanan faşist saldırılara karşı hep beraber fakülte önünden Kızılay'a yürüdük. Faşizme geçit yok" denildi.

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