Türkiye'de Yahudi hastanesi önünde İsrail protestosu! Hastane yönetimi: II. Abdülhamid’in fermanıyla kurulduk, İsrail’le bir bağımız yok

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken; Dünyanın birçok noktasında İsrail'in saldırıları protesto ediliyor.

DOKTORLARDAN PROTESTO

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto ettikleri gerekçesiyle bir grup doktor, İstanbul Balat’taki Or-Ahayim Musevi Hastanesi yakınında kanlı önlükleriyle eylem yaptı.

HASTANE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Eylem ardından açıklama yapan Or-Ahayim Musevi Hastanesi, İsrail ile bir bağlarının olmadıklarını belirti.

Açıklamada hastanenin Osmanlı sultanı II. Abdülhamid’in fermanıyla kurulduğu vurgulanarak, “1898 yılından itibaren kapısından içeri giren hastaya özveriyle, en hassas şekilde hizmet veren, Türkiye’mizin en eski sağlık kuruluşlarından hastanemizin hedef gösterilmesini kınıyoruz” denildi.

HER CUMARTESİ SESSİZ YÜRÜYÜŞ KARARI

Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi hastane yönetiminin açıklamasına rağmen her cumartesi günü sesiz yürüyüş düzenleyeceklerini, yürüyüşlerin farklı noktalarda yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle: