Türkiye'de Yahudi hastanesi önünde İsrail protestosu! Hastane yönetimi: II. Abdülhamid’in fermanıyla kurulduk, İsrail’le bir bağımız yok
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto eden bir grup doktor, İstanbul Balat’taki Or-Ahayim Musevi Hastanesi yakınında kanlı önlükleriyle eylem yaptı. Eylem sonrası açıklama yapan hastane yönetimi İsrail'e bir bağlantıları olmadığını duyurdu.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken; Dünyanın birçok noktasında İsrail'in saldırıları protesto ediliyor.
DOKTORLARDAN PROTESTO
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto ettikleri gerekçesiyle bir grup doktor, İstanbul Balat’taki Or-Ahayim Musevi Hastanesi yakınında kanlı önlükleriyle eylem yaptı.
HASTANE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA
Eylem ardından açıklama yapan Or-Ahayim Musevi Hastanesi, İsrail ile bir bağlarının olmadıklarını belirti.
Açıklamada hastanenin Osmanlı sultanı II. Abdülhamid’in fermanıyla kurulduğu vurgulanarak, “1898 yılından itibaren kapısından içeri giren hastaya özveriyle, en hassas şekilde hizmet veren, Türkiye’mizin en eski sağlık kuruluşlarından hastanemizin hedef gösterilmesini kınıyoruz” denildi.
HER CUMARTESİ SESSİZ YÜRÜYÜŞ KARARI
Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi hastane yönetiminin açıklamasına rağmen her cumartesi günü sesiz yürüyüş düzenleyeceklerini, yürüyüşlerin farklı noktalarda yapılacağını duyurdu.
Yapılan açıklama şöyle: