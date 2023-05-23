Ankara'da 35 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15-21 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 86 bin 70 paket kaçak sigara, 2 bin 390 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 2 bin 5 litre etil alkol, 1200 cinsel içerikli hap, 750 kilogram kaçak tütün, 372 elektronik sigara, 165 şişe sahte içki ve 17 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda 35 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA