Ankara Dahil Birçok Kentte Alarm! Sağanak ve Kar Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu ile Ankara çevreleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Tokat çevreleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ve Güney Doğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Pazartesi günü hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ilk saatlerde çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 3°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN 8°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara çevrelerinin bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR 1°C, 8°C

Parçalı bulutlu

KONYA 2°C, 8°C

Parçalı bulutlu

SİVAS -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

İlk saatlerde çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, Kastamonu çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, bölge genelinin zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -2°C, 12°C

İlk saatlerde çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 2°C, 14°C

İlk saatlerde çok bulutlu sağanak yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu

SİNOP 5°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 12°C

İlk saatlerde çok bulutlu sağanak yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Amasya dışında) bölgenin yağışlı geçeceği, Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması beklenen yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyılarında yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya dışında) bölgenin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -8°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS -9°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışı

GAZİANTEP 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışı

ŞANLIURFA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Kaynak: Haber Merkezi