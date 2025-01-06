Kandilli Duyurdu: Trabzon'da Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.12'de meydana gelen depremin derinliği 2.9 km olarak kayıtlara geçti.
Trabzon'da Akçaabat merkezli 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 00.12'de meydana gelen depremin derinliği ise 2.9 km olarak kayda geçti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 5, 2025
YILDIZLI-AKCAABAT (TRABZON) https://t.co/en0N9dUVSG
06.01.2025, 00:12:37 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 2.9 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: