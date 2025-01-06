Kandilli Duyurdu: Trabzon'da Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.12'de meydana gelen depremin derinliği 2.9 km olarak kayıtlara geçti.

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Kandilli Duyurdu: Trabzon'da Korkutan Deprem

Trabzon'da Akçaabat merkezli 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 00.12'de meydana gelen depremin derinliği ise 2.9 km olarak kayda geçti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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