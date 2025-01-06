Van'da Eğitime Hava Engeli: Bir Gün Ara Verildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

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Van'da Eğitime Hava Engeli: Bir Gün Ara Verildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz havadan dolayı taşımalı eğitime ara verildi.

Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz genelinde oluşabilecek buzlanma ve don olayı neticesinde karayolu ulaşımındaki olumsuzluklar sebebiyle 6 Ocak 2025 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim veren kurumlarımızda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Vatandaşlarımıza saygı ve önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

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