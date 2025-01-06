Muğla Beşik Gibi Sallanıyor! Art Arda Depremler

Dün akşam Muğla'daki 4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 04.30'da Marmaris ilçesinde 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Depremin derinliğini AFAD 13 kilometre, Kandilli ise 6.9 kilometre olarak belirledi.

Muğla Beşik Gibi Sallanıyor! Art Arda Depremler

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün akşam saat 20.43'te gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin ardından kentte saat 04.30'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan sarsıntının derinliği 13.62 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise merkezini Akdeniz olarak gösterdiği depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini de 6.9 kilometre olarak ölçtü.

Depremle ilgili olumsuz bir durum henüz bildirilmedi.

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AFAD Duyurdu: Muğla'da 4 Büyüklüğünde DepremAFAD Duyurdu: Muğla'da 4 Büyüklüğünde DepremGüncel
Kandilli Duyurdu: Trabzon'da Korkutan DepremKandilli Duyurdu: Trabzon'da Korkutan DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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