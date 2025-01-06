Muğla Beşik Gibi Sallanıyor! Art Arda Depremler
Dün akşam Muğla'daki 4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 04.30'da Marmaris ilçesinde 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Depremin derinliğini AFAD 13 kilometre, Kandilli ise 6.9 kilometre olarak belirledi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün akşam saat 20.43'te gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin ardından kentte saat 04.30'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [64.92 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-01-06
Saat:04:30:33 TSİ
Enlem:36.04694 N
Boylam:28.12222 E
Derinlik:13.62 km
Detay:https://t.co/g9txMotsim@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan sarsıntının derinliği 13.62 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise merkezini Akdeniz olarak gösterdiği depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini de 6.9 kilometre olarak ölçtü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 6, 2025
AKDENIZ https://t.co/7Y4gzuoTkb
06.01.2025, 04:30:35 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 6.9 km#Kandilli
Depremle ilgili olumsuz bir durum henüz bildirilmedi.
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Kaynak: Haber Merkezi