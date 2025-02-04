Ankara Büyükşehir Belediyesi İfşa Etti: YHT İstasyonu’nda Yürüyen Merdivenlere Sabotaj!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB), Etimesgut YHT Gar İstasyonu’nda bulunan üst geçidin yürüyen merdivenlerine yapılan sabotaj görüntülerini paylaştı. Belediye acil durdurma butonuna gereksiz yere basarak durduran iki kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte yürüyen merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulduğu görüntüleri paylaştı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri son olarak Etimesgut ilçesi YHT Gar İstasyonu iniş ve çıkışlarındaki yer alan yürüyen merdivenindeki acil durdurma butonuna gereksiz yere basan iki kişinin tespiti ardından suç duyurusunda bulundu. Ünitelere kasıtlı olarak zarar verdiği tespit edilen vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı (ABB) tarafınca yapılan açıklamada ek olarak şu ifadeler de yer aldı:

"Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuya hizmet eden yürüyen merdivenler, asansörler ve engelli platformlarıyla ilgili 24 saat hizmet veren 0534 010 19 17 numaralı arıza hattına ve Başkent 153’e gelen şikâyetlere anında müdahale ediyor."

Kaynak: ANKA

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