Üç Sene Önce Şehit Olan Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın Naaşına Ulaşıldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022'de bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yazılı açıklama yayınladı.

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Üç Sene Önce Şehit Olan Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın Naaşına Ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan askerin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 03 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın aziz naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: AA-İHA

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