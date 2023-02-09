Mansur Yavaş'tan çağrı: TIR'larımız boş ve hazır

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından tüm birimleriyle teyakkuza geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerine başkentlilerin desteğiyle yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından seferber olan başkentlilere yardım çağrısı yaptı.

ABB’nin yardım depolarının ve şefliklerin adreslerinin belirttiği ve ‘ikinci el eşyaların kabul edilmediği’nin hatırlatıldığı duyurusunu alıntılayan Yavaş’ın paylaşımı şöyle:

“Tırlarımız boş ve hazır. Lütfen desteklerinizi Belko Soğuk Hava Deposu'na, Macunköy Metro İstasyonu'na ve ANFA Şefliklerine getirin, tırları doldurup yolcu edelim."

Kaynak: ANKA