Mansur Yavaş'tan çağrı: TIR'larımız boş ve hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, “Tırlarımız boş ve hazır. Lütfen desteklerinizi Belko Soğuk Hava Deposu'na, Macunköy Metro İstasyonu'na ve ANFA Şefliklerine getirin, tırları doldurup yolcu edelim” çağrısını yaptı. 

Mansur Yavaş'tan çağrı: TIR'larımız boş ve hazır

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından tüm birimleriyle teyakkuza geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerine başkentlilerin desteğiyle yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından seferber olan başkentlilere yardım çağrısı yaptı.

ABB’nin yardım depolarının ve şefliklerin adreslerinin belirttiği ve ‘ikinci el eşyaların kabul edilmediği’nin hatırlatıldığı duyurusunu alıntılayan Yavaş’ın paylaşımı şöyle:

“Tırlarımız boş ve hazır. Lütfen desteklerinizi Belko Soğuk Hava Deposu'na, Macunköy Metro İstasyonu'na ve ANFA Şefliklerine getirin, tırları doldurup yolcu edelim."

Kaynak: ANKA

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