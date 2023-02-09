Anne ve çocukları 80'inci saatte kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 12 bin 873'e (13:05) yükseldi. 62 bin 937 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremin vurduğu Elbistan'dan sevindiren bir haber geldi. Elbistan’da anne ve iki çocuğu enkaz altındaki 80’inci saatte kurtarıldı. Anne ve çocukları tedavileri için hastaneye götürüldü.