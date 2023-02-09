İmamoğlu'na saldırmış 'ingiliz uşağı' demişti: Tepki çeken isimden bir 'AKP'nin vekili böyle olur' çıkışı daha

Deprem bölgesinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na saldıran ve “İngiliz uşağı” diyen eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Reyhanlıoğlu, “Acıların yaşandığı alan şov meydanı değil. Kimse depremzedeler üzerinden siyaset yapmasın” dedi.

Acıların yaşandığı alan şov meydanı değil. Kimse depremzedeler üzerinden siyaset yapmasın... — Nursel Kocabaş REYHANLIOĞLU (@nursel2023) February 9, 2023

NELER OLMUŞTU?

Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgelerine yardım için gidilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da belediyenin ekipleriyle yardım için alanına gitmişti.

İBB ekipleri enkazdan canlar kurtarırken, İmamoğlu da bölgede depremzedelere yardım için bulunmuştu.

Eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu. ise deprem bölgesinde bulunan İmamoğlu’na saldırmıştı. AKP’li Reyhanlıoğlu, İmamoğlu’na “İngiliz uşağı defol” diye seslenmişti. İmamoğlu, “Sakin olun derken” Reyhanlıoğlu, “Defol" demişti.