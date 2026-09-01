Ankara-Atina Hattında 'Suçlu' Kıskacı: Adalet Bakanı Gürlek'ten Yunan Mevkidaşı ile Kritik Temas

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle kritik bir zirve gerçekleştirdi. Görüşmede sınır aşan organize suçlarla mücadele masaya yatırılırken Bakan Gürlek, Yunanistan'da bulunan suç örgütü liderlerinin Türkiye'ye iadesini resmen talep etti.

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Ankara-Atina Hattında 'Suçlu' Kıskacı: Adalet Bakanı Gürlek'ten Yunan Mevkidaşı ile Kritik Temas
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Türkiye'nin sınır ötesine kaçan suç şebekelerine ve çete liderlerine yönelik başlattığı küresel yargı kıskacı genişliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferansla görüştü. Gürlek, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan Adalet Bakanı Sayın Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirerek adalet alanındaki işbirliğimizi değerlendirdik. Başta adli yardımlaşma olmak üzere, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık. Uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede, ülkelerimiz arasında güçlü ve kesintisiz bir adli işbirliğinin önemini vurguladık."

YUNANİSTAN'DAKİ ÇETE LİDERLERİNİN İADESİ İSTENDİ

Görüşmede, suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını aktaran Gürlek, "Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının ülkemize iadesini talep ettik. Bakanlıklarımız arasındaki diyaloğu karşılıklı güven temelinde sürdürecek, adli işbirliğimizi somut ve kalıcı adımlarla daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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