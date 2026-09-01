4 Yıllık Sırrı Telefon Sinyali Çözdü: Hastaneden Kaçan 17 Yaşındaki Zeynep'in Cesedi Esenyurt'ta Çıktı

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İstanbul, asayiş ekiplerinin takibi sonucu çözülen kan dondurucu bir cinayet haberiyle sarsıldı. 12 Eylül 2022 tarihinde tedavi amaçlı getirildiği hastaneden izinsiz olarak ayrılan ve o günden beri ailesi tarafından her yerde aranan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'a ne olduğu yaklaşık 4 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

SON TELEFON SİNYALİ KATİLİN EVİNDEN GELDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dosyayı sil baştan ele alarak genç kızın geçmişe dönük telefon kayıtlarını (HTS) incelemeye aldı.

Yapılan teknik analizde, Zeynep Yıldırım’ın kaybolmadan hemen önce son olarak F.D. isimli şahısla yoğun bir telefon trafiği gerçekleştirdiği saptandı. Teknik takibi derinleştiren uzman ekipler, genç kızın cep telefonundan alınan son sinyalin Esenyurt’ta şüpheli F.D.’nin evinden yayıldığını belirledi.

BAŞKA BİR VAHŞETİN FAİLİ ÇIKTI

Katil zanlısı F.D.’nin, Zeynep Yıldırım'ın kaybolmasının ardından 2024 yılında başka bir cinayet vakasına daha karışarak "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı, halihazırda cezaevinde olduğu tespit edildi. Elde edilen tüm deliller ışığında ekipler, Zeynep Yıldırım’ın 4 Ekim 2022 ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiğini belirledi.

İSTANBUL VE SİNOP'TA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cinayeti ve cesedi gizleme sürecine yardım eden şebekeyi çökertmek için düğmeye basıldı. Kayıp Şahıslar ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğu kesinleşen 6 şüpheliyi tek tek belirledi. İstanbul ve Sinop'ta tespit edilen 5 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı şafak baskınlarında 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

CESET GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde çapraz sorguya alınan şüphelilerden birinin gerçeği itiraf etmesi üzerine acil bir keşif çalışması başlatıldı. Katil zanlılarının gösterdiği Esenyurt'taki arazide yapılan kazı ve incelemeler sonucunda, 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’ın cansız bedenine ulaşıldı. Zeynep'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA