Gazeteci Kemal Öztürk İfade Verdi: 'Alevi ve Nusayri Kardeşlerim Varsa Özür Dilerim'

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Hatay Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek hakkında adli süreç başlatılan gazeteci Kemal Öztürk, bugün adliyeye giderek savunmasını yaptı. Öztürk, bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifadesini teslim etti. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan gazeteci, sözlerinin çarpıtıldığını savundu.

'KATLİAM ÇAĞRISI İDDİALARINI ŞİDDETLE REDDEDİYORUM'

Kemal Öztürk, savcılık sorgusunda 30 yıllık mesleki geçmişine vurgu yaptığını belirterek şu savunmayı gerçekleştirdiğini aktardı:

"İfademde, 30 yıllık gazetecilik hayatımda hiçbir zaman şiddeti savunan, halkı kin ve nefrete sevk eden tek satır cümlem olmadığını söyledim. Söz konusu konuşmamda şiddet ve çatışma isteyenlere karşı Suriye devletinin aklıselimle davrandığını anlattığımı belirttim. Katliam çağrısı yaptığım yönündeki asılsız iddiaları şiddetle reddettim."

'ÖZÜR DİLERİM'

Konuşmasının bazı art niyetli çevreler tarafından organize bir kampanyaya dönüştürüldüğünü öne süren Öztürk, "Bu kampanya nedeniyle durumu yanlış anlayan, üzülen, travmaları tetiklenen iyi niyetli Alevi, Nusayri kardeşlerim varsa onlardan da özür dilediğimi ifademde belirttim" diyerek adliyeden ayrıldığını duyurdu.

'ASIL HEDEF TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ'

Öztürk, "Asıl hedef 'Kemal Öztürk' ismi değil; son dönemde ülkede yürütülen 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' sürecini yıpratmaktır. Bugünden itibaren Güçlü Türkiye, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini daha büyük bir azimle ve istekle savunmak için çalışacağımın özellikle bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA