Anayasa Mahkemesi, o kararı iptal etti: Askerler kınama cezasına karşı dava açabilecek

Anayasa Mahkemesi, subayların Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiğinin kesilebilmesine yol açabilecek kınama cezasına karşı yargı yolunun kapatan kanunu iptal etti.

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Anayasa Mahkemesi, o kararı iptal etti: Askerler kınama cezasına karşı dava açabilecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), askeri personelin kınama cezalarına karşı dava açabilmelerini engelleyen kanun hükmünü iptal etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, subay olarak görevli bir askeri personelin kınama cezasının iptali istemiyle açtığı davaya bakan Erzurum 1. İdare Mahkemesi, bu konuda dava açılmasını engelleyen ilgili kanun maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vardı.

İdare Mahkemesi, bu nedenle 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'ndaki, "Kınama cezaları hariç, bu kanunda yer alan disiplin cezalarına karşı iptal davası açılabilir." hükmünün, "kınama cezaları hariç" ibaresinin iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, iptali istenen düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

‘HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ’ VURGUSU

AYM'nin daha önce, yargı yolu kapalı olan "uyarma" ve "hizmete kısmi süreli devam" tedbirlerine ilişkin başvurularda da iptal kararı verdiği anımsatılan kararda, askeri disiplin ile hak arama özgürlüğü arasındaki dengenin gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

İptali istenen hükmün, askeri personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilebilmesine yol açabilecek kınama cezasına karşı yargı yolunun kapalı olmasını içerdiği aktarılan kararda, söz konusu durumun Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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