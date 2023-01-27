'Karaciğer, böbrek arayanlar arayabilirler' paylaşımına gözaltı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sosyal medya üzerinden "karaciğer ya da böbrek arayanlar arayabilirler" paylaşımı yapan 1 kişi yakalandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sosyal medya üzerinden "karaciğer ya da böbrek arayanlar arayabilirler" paylaşımı yapan 1 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "A Rh pozitif karaciğer ya da böbrek arayanlar arayabilirler" şeklinde paylaşım yapan R.A. isimli kullanıcıyı gözaltına aldı.
Operasyonda hesabın sahibi Ş.T’yi gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.
Kaynak: İHA
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