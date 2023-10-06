AYM'nin ek MTV kararının gerekçesi: Deprem nedeniyle araç sahiplerinin katlanacağı külfet makul!

28 Mayıs’taki seçimlerden sonra oluşturulan yeni ekonomi yönetiminin attığı ilk adımlardan birisi, vergileri arttırmak ve ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) almak oldu. Muhalefetin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdığı ek MTV’de, yüksek mahkeme itirazları reddetti ve iki defa MTV ödenmesini anayasaya uygun buldu. AYM, vergilerle ilgili daha önceki kararlarında farklı yaklaşımlar sergilemişti.

GEREKÇELİ KARARI YAYIMLADI

AYM, depremlerde oluşan ekonomik kayıpların telafisi amacıyla Temmuz ayında uygulamaya konulan ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınmasına yönelik yasanın iptali istemli başvurunun reddedilmesine ilişkin gerekçeli kararını yayımladı.

Anayasa Mahkemesi, deprem nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların hangi vergilendirme araçlarıyla giderileceğinin takdirinin yasama organına ait olduğunu belirterek, 2023 yılı için ek MTV alınması yolunda düzenleme yapılmasının gereklilik kriterini karşıladığını değerlendirdi.

TAŞIT SERVET UNSURU GÖSTERGESİ, MAKUL DENGESİZLİK YOK

Yüksek mahkeme, ek MTV'nin bir defalığına ödenmesinin öngörülmesinin ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanmasına katkı sağlayacağı gözetildiğinde kuralın bu meşru amaca ulaşma bakımından elverişli olduğunun anlaşıldığı görüşüne yer verdi.

AYM ayrıca, kişinin sahip olduğu taşıtın bir servet unsuru olarak mali gücünün göstergelerinden biri olduğunu, depremler nedeniyle oluşan maddi kayıpların büyüklüğü karşısında bu kayıpların giderilmesi sonucunda elde edilecek fayda ile araç sahiplerinin katlanacağı külfet arasında makul bir dengesizliğin bulunmadığını kaydetti.

Mahkeme, tüm hususlar gözetildiğinde MTV'nin toplumun tüm kesimlerini kapsayan yaygın bir vergi olduğu da dikkate alındığında kuralın mali güce göre vergilendirme, vergi yükünün adaletli dağılımı ve eşitlilik ilkeleri ile çelişmediği sonucuna varıldığını belirtti.

TOPLANAN VERGİ DEPREMLERİYLE YOL YAPMIŞLARDI!

İktidarın depremin kayıplarını telafi etme gerekçesiyle MTV'yi iki katına çıkarılması, 1999 Gölcük depreminde getirilen ve daha sonra kalıcı hale gelen Özel İletişim Vergisi'ni akıllara getirdi.

“Deprem Vergisi” olarak anılan ve kalıcı hale getirilen bu vergiyle milyarlarca lira para toplandı. Ancak 644 kişinin hayatını kaybettiği Van depremi sonrasında ‘Deprem vergileri ne oldu?’ sorusunun cevabı “Yol yaptık” oldu.

Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Sonuçta bunlar 74 milyonun servetidir. Deprem vergisi adı altındaki vergiden çok sürekli hale gelmiş ÖTV vs var. Bu vergiler bizim sağlığımıza gidiyor. Diyorsunuz ki ‘Bu çerçevede 44 milyar liralık vergi topladınız, nereye gitti?’ Sadece bir yıllık vatandaşın sağlığı için yaptığımız harcama 44 milyar lira. Bu, duble yollara gidiyor, demiryollarına, havayollarına, çiftçimize, eğitime gidiyor” yanıtını vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem