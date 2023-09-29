AYM kararını açıklamıştı, ek MTV'de son ödeme tarihi belli oldu!
Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemesinin iptali talebini oy birliği ile reddetti. AYM'nin kararı sonrası ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme süresi belli oldu.
İktidarın depremin yükünü yurttaşın sırtına yükleyen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemesi kamuoyundan büyük tepki çekmişti.
Kamuoyunun tepkisi sonrası CHP, kararı AYM'ye taşıyarak düzenlemenin iptalini talep etti.
Dün AYM, ek MTV düzenlemesinin iptali talebini oy birliği ile reddetti.
GÖZLER İKİNVİ TAKSİT ÖDEMESİNDE
Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.