AYM kararını açıklamıştı, ek MTV'de son ödeme tarihi belli oldu!

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemesinin iptali talebini oy birliği ile reddetti. AYM'nin kararı sonrası ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme süresi belli oldu.

MTV Anayasa Mahkemesi (AYM)
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AYM kararını açıklamıştı, ek MTV'de son ödeme tarihi belli oldu! - Resim: 1

İktidarın depremin yükünü yurttaşın sırtına yükleyen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemesi kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

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AYM kararını açıklamıştı, ek MTV'de son ödeme tarihi belli oldu! - Resim: 2

Kamuoyunun tepkisi sonrası CHP, kararı AYM'ye taşıyarak düzenlemenin iptalini talep etti.

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AYM kararını açıklamıştı, ek MTV'de son ödeme tarihi belli oldu! - Resim: 3

Dün AYM, ek MTV düzenlemesinin iptali talebini oy birliği ile reddetti.

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AYM kararını açıklamıştı, ek MTV'de son ödeme tarihi belli oldu! - Resim: 4

GÖZLER İKİNVİ TAKSİT ÖDEMESİNDE

Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.

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