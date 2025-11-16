Anastasia Emelianova Cinayetinde Yeni Gelişme: Zanlı Ülke Dışına Kaçtı, Kırmızı Bülten Çıkarıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası Türkiye’ye gelerek Erzurum’a yerleşen Anastasia Emelianova, bir iş yerinde bilgi işlem görevlisi olarak çalışmaya başladı. Sosyal medya aracılığıyla, bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh ile tanıştı. İkili kısa sürede arkadaşlık kurdu ve sık sık görüşmeye başladı.

20 Eylül 2023 tarihinde, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki dört katlı bir binanın en üst katındaki dairede Anastasia Emelianova ve Mohammad Nizar Arnabeh arasında bir tartışma yaşandı. Apartman sakinlerinin de duyduğu bu tartışmadan birkaç saat sonra Arnabeh, alt kattaki komşusuna Emelianova’nın yaralandığını söyleyerek yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Anastasia Emelianova’nın kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından gözaltına alınan Mohammad Nizar Arnabeh tutuklandı.

BERAAT ETTİ!

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Mohammad Nizar Arnabeh, delil eksikliği gerekçesiyle beraat etti. Beraat kararını, Emelianova ailesinin avukatı istinafa taşıdı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ise yerel mahkemenin beraat kararını esastan bozdu

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

İstinafın bozma kararının ardından Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmaya başlanan Arnabeh, 3 duruşmaya da katılmadı. Antalya üzerinden Suriye’ye kaçtığı öne sürülen Arnabeh hakkında, Emelianova ailesinin avukatı Aziz Emre Yılmaz, kırmızı bülten çıkarılması için başvuruda bulundu. Yılmaz’ın girişimleri sonucunda, Suriye’de olduğu iddia edilen Mohammad Nizar Arnabeh’in yakalanması için İnterpol kırmızı bülten yayımladı.

‘TÜRKİYE’YE GELMESİ GEREKİYOR’

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Aziz Emre Yılmaz, şunları söyledi:

"Merhum Anastasia Emelianova şüpheli bir şekilde erkek arkadaşının evinde kanlar içerisinde kalarak vefat etmiş, bunun üzerine erkek arkadaşı Nizar Arnabeh tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yapılan yargılamada sanığın ikrar içeren beyanlarına rağmen, beraat kararı verilmiş ve tahliye edilmişti. Yaptığımız istinaf başvuruları neticesinde kararın yanlış olduğuna hükmedilmiş ve yanlışlıkların düzeltilmesi için dosya ilk derece mahkemesine gönderilmişti. Ancak gelinen noktada yapılan araştırmalar gösterdi ki sanık tahliye edildiği gün Antalya Havalimanı üzerinden Suriye'ye kaçmış. Geldiğimiz noktada ilk derece mahkemesi 3 celse görmüş olmasına rağmen, sanığın ifadesi alınamadığı için maddi gerçek ortaya çıkarılamamakta ve sanık hakkında yeni bir karar tesis edilememektedir. Yine yapmış olduğumuz başvurular neticesinde sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmış, İnterpol kırmızı bülten kodu konulmuştur. Ancak sanığın Suriye'de olduğu biliniyor, adresi biliniyor, nerede yaşadığı biliniyor. Buna rağmen 3 celsedir sanık Türkiye'ye getirilemiyor ve yargılamaya devam edilemiyor. Ailenin tek bir talebi var. Bu dosyada maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, bu ölümün nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması. Eğer bu yargılama bu şekilde devam ederse, maalesef dosya zaman aşımına uğrayarak düşecek. Bunun olmaması için Sanığın Türkiye'ye gelmesi ve yargılamaya devam edilmesi gerekiyor. Dördüncü celse 2026'nın ortasına ertelendi. Bu tarihe kadar beklentimiz sanığın Türkiye'ye getirilmesidir."

Kaynak: DHA