Anastasia Emelianova cinayeti davasında yeni gelişme: Üçüncü kez ifadesini değiştirdi

Erzurum Yakutiye ilçesinde, 21 Eylül 2023 tarihinde işlenen Anastasia Emelianova cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapıldı.

Duruşmaya tutuklu sanık Mohammad Nızar Arnabeh ve avukatı ile öldürülen Anastasia Emelianova'nın avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarındandan Begüm Osma, katıldı. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katılan Arnabeh, tercüman aracılığıyla savunma yaptı.

İfadesini üçüncü defa değiştiren Arnabeh, emniyet ve savcılık ifadeleri dışında başka bir savunma daha yaptı. Anastasia'yı öldürmediğini iddia eden Arnabeh, aralarında bir sorun bulunmadığını savundu.

"ERZURUM'A ÖNE BEN GELDİM"

Gazete Duvar'dan Emrullah Bayrak'ın haberine göre; "5 aydır beraberdik, İstanbul'daydı. Olaydan bir ay önce Erzurum'a gelince beraber yaşamaya başladık" diyen Arnabeh, şunları söyledi:

"Bazı işlerim vardı. Gece saat 01.30 gibi eve gittim. Bir koku vardı, mutfağa gittim. Yemeğin yandığını gördüm ve sonrasında Anastasia'yı yerde yatarken buldum. Yüzüstü yerde yatıyordu. Kan vardı. Çevirdim, nabzını kontrol ettim. Ölmüş olabilir diye düşündüm. Baldırlarından kan geldiğini fark ettim. Kalp masajı yaptım."

'BELEDİYE ARACINDAN YARDIM İSTEDİM'

Ev sahibi Karaçam'ı adresi daha iyi bildiğini düşündüğünden ambulans çağırması için aradığını belirten Arnabeh, ancak ev sahibinin telefonu yüzüne kapattığını söyledi. "Paniklediğim için yanlışlıkla 911'i aradım" diyen Arnabeh, şöyle devam etti:

"Daha da başka bir yer aramadım. Anastasia'nın telefonundan ambulansa ulaşmaya çalıştım ama şarjı bitmişti. Bir diğer telefonda da sim kart olmadığı için arayamadım. Yerde yatan Anastasia görüntüsünü de çektim. Sonra dışarı tek başıma çıktım. Gördüğüm belediye aracından yardım istedim. Ölü olduğunu söylemedim, yaralı olduğunu söyledim. Sümeyye isimli Türk arkadaşıma da durumu anlattım, destek istedim. Şoför 112'yi aradı, ama ben aradığını görmedim, duymadım. Şoför, 'ambulans gelecek' dedi ve ben oradan ayrıldım. Sonra zaten ambulans geldi."

Kadına hiçbir şekilde zarar vermediğini söyleyen Arnabeh, Anastasia'nın depresyon hastası olduğunu öne sürdü.

MAHKEME DURUŞMAYI İLERİ TARİHE ERTELEDİ

Olay günü ifadeyi alan polisler de tanık olarak dinlendi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarındandan Begüm Osma ise sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar verdiğini belirterek Anastasia'nın kasten öldürüldüğünü söyledi. Mahkemeden Anastasia'ya cinsel saldırı olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Arnabeh'in avukatı da cinayeti başka birinin işleme ihtimali üzerinde durarak daha detaylı araştırma yapılmasını istedi. Sanığın olayın faili, katili olmadığıni iddia eden sanık avukat, olayın kaza olabileceğini kaydetti.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanık Arnabeh'in tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Tutuklu Arnabeh hakkında "kadına karşı kasten öldürme suçu"ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.