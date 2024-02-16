Gözaltına alınan gazetecilere haberleri soruldu!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, 13 Şubat tarihinde gözaltına alınan altı gazetecinin 15 Şubat akşam saatlerinde başlayan ifade işlemlerinde gazetecilere siyasi parti üyelikleri olup olmadığı, sosyal medya hesaplarına yaptıkları paylaşımlar, takip ettikleri eylemler ve hazırladıkları haberler hakkında sorular soruldu.

Gazete Duvar muhabiri Cihan Başakçıoğlu, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Semra Turan, Delal Akyüz ve Tolga Güney, JINNEWS muhabiri Melike Aydın ve DEM Parti basın çalışanı Fatma Funda Akbulut "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuldukları İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi.

Gazetecilere birbirleriyle olan ilişkileri ve birlikte örgütsel faaliyet içinde yer alıp almadıkları sorusu yöneltildi. Bergama Agrobay isimli fabrikada işçilerin yaptığı eylemler, İzmir Konak Meydanı’nda 8 Mart eylemine dair haberleri ve sosyal medyadan paylaştıkları haberler soruldu. Ayrıca bir gazeteciye örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılmış bir kişiyle yayınladığı röportaj ve diğer gazetecilere hakkında işlem yapılmış haber kaynaklarıyla ilgili sorular soruldu.

AVUKATLAR İLE YAPILAN TELEFON GÖRÜŞMELERİ YER ALDI

İfadelerinde gazetecilere İHD’li avukatlardan Nehir Bilece, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatlarından Muhammed Ünsal ve ÖHD İzmir şubesi avukatları eşlik etti. İfade işlemleri devam eden gazetecilerin yarın savcılığa çıkarılması bekleniyor.

İfadelere eşlik eden avukatlar, gazetecilerin "gazetecilik faaliyetleri" nedeniyle gözaltına alındıklarını belirtti. Basın açıklaması haberleri, ÇED raporları, işçi direnişleri, çevre ve ekoloji haberleri gibi haberler "örgüt faaliyetleri" kapsamında sayıldı. Gazetecilere sorulan soruların içeriğinde geriye dönük bir yıllık telefon kayıtları, gazeteci, çevre hakları savunucuları, KHK’li akademisyenler, parti temsilcileri ve avukatlar ile yapılan telefon görüşmeleri yer aldı.

MLSA'da yer alan habere göre, gazetecilere yöneltilen sorular:

Legal ve illegal olarak faaliyet gösteren herhangi bir siyasi parti, dernek ve sendika üyeliğiniz var mıdır? Açıklayınız.

Daha önce güvenlik güçleri tarafından hakkınızda yasal işlem yapıldı mı? Açıklayınız.

Pasaport ve sürücü belgeniz var mıdır? Ayrıca herhangi bir şekilde yurt dışına çıkış yaptınız mı?Açıklayınız.

Cevaben: Pasaport ve sürücü belgem yoktur. Herhangi bir şekilde yurt dışına çıkış yapmadım.

Sosyal medya hesabınız/hesaplarınız var mıdır? Var ise bu hesaplarınız nelerdir? Ne amaçla kullanmaktasınız? Açıklayınız.

Sizin ile aynı soruşturma kapsamında şüpheli olan Tolga Güney, Delal Akyüz, Melike Aydın, Cihan

Başakçıoğlu ve Fatma Funda Akbulut isimli şahısları tanıyor musunuz, bu şahıslar ile herhangi bir örgütsel faaliyet içerisinde yer aldınız mı açıklayınız.

Bergama Agrobay isimli fabrikada işçilerin yaptığı eylemler, İzmir Konak Meydanı’nda 8 Mart eylemine dair haberleri ve sosyal medyadan paylaştıkları haberler soruldu.