Marmara'da batan geminin enkazına ulaşıldı

armara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazına görüntüleme cihazlarıyla ulaşılmasının ardından dalış için hazırlık yapılıyor.

Son Güncelleme:
Marmara'da batan geminin enkazına ulaşıldı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Su altı robotuyla geminin batığına ulaşıldığını, 3 boyutlu modellemesinin de çıkarıldığını belirten Demirtaş, "Batık deniz tabanına normal bir şekilde oturmuş. Bu da bizim çalışmalarımızı kolaylaştıracak. Ekipler hava şartlarının durumuna göre batığa gün içinde dalış gerçekleştirecek. Şu anda 456 arama kurtarma personeliyle çalışmalar sürüyor." dedi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle dün saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. Gemideki 6 kişilik mürettebat için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu.

Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi: Görüntüsü paylaşıldıMarmara'da batan geminin yeri tespit edildi: Görüntüsü paylaşıldıGüncel

Son Güncelleme:
Türkiye İş Bankası’nda hesabı olanlara artık ücretsiz olacak: Duyuru yapıldı! Türkiye İş Bankası’nda hesabı olanlara artık ücretsiz olacak: Duyuru yapıldı!
Dünden kaldıysa sakın yemeyin! 1 kaşığı bile yoğun bakımlık edebilir Dünden kaldıysa sakın yemeyin! 1 kaşığı bile yoğun bakımlık edebilir
Ali Yerlikaya duyurdu: 9 ilde gerçekleşen 'Kafes 41' operasyonunda çok sayıda gözaltı! Ali Yerlikaya duyurdu: 9 ilde gerçekleşen 'Kafes 41' operasyonunda çok sayıda gözaltı!
Fatih Portakal 'lütfen dikkatli dinleyin' deyip tek tek saydı: Bu 13 il risk altında! Fatih Portakal 'lütfen dikkatli dinleyin' deyip tek tek saydı: Bu 13 il risk altında!
ÇOK OKUNANLAR
En ateşli öpüşen 5 burç belli oldu En ateşli öpüşen 5 burç belli oldu
Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti belli oldu Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti belli oldu
Okan Buruk ve Nihan Akkuş Buruk'un 17 yıllık evlilikleri bitti 17 yıllık evlilik bitti: Geçen ay gizlice boşanmışlar
Sigorta primini böyle ödeyenler dikkat: Emekli maaşınız kesilebilir! Sigorta primini böyle ödeyenler dikkat: Emekli maaşınız kesilebilir!
İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi! 'Bir saattir konuşulur mu lan?' İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi!