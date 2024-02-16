Fatih Portakal 'lütfen dikkatli dinleyin' deyip tek tek saydı: Bu 13 il risk altında!

13 Şubat Salı günü Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait altın üretimi yapılan madende meydanda gelen felakette görüntüler izleyenleri adeta dehşete düşürdü. 9 işçinin göçük altında kaldığı maden faciasında gözler tüm bölgenin üzerine çevrildi.

"BURAYI LÜTFEN DİKKATLİ DİNLEYİN"

Sıcak haberlerin gelmeye devam ettiği bölgeyle ilgili bir çıkış da Sözcü TV Ana Haber bülteninde Fatih Portakal'dan geldi. Aynı felaketin bir daha yaşanmamasına vurgu yapan Portakal Türkiye'deki riskli diğer madenleri mercek altına aldı. 'Burayı lütfen dikkatli dinleyin' diyen Portakal risk altındaki illeri sıraladı. Portakal, "Anagold firması Türkiye'de İkinci büyük maden alanına sahip. Ekibimizden Fırat Fıstık Türkiye'deki riskli madenleri çıkardı. Lütfen Sözcü TV'nin bu haberini dikkatle dinleyin. Sadece Erzincan İliç'teki Anagold maden sahası değil, birçok yerde riskli madenler var." dedi.

İşte o madenler;



Sivas- Çetinkaya Demir Madeni; İliç'tekine benzer şekilde yığılma toprağa baskı yaptığı için tarlalarda çatlaklar oluştu. Pınargözü köyünden gelen suyun tamamen kesildiği belirtildi. Bölgedeki gürültü, toz, toprak da cabası...

Ordu- Fatsa; Altıntepe Madencilik bölgede siyanürle altın aramayı sürdürüyor. Bakanlık Çed raporunu reddetti. Şu anda Çed'siz ve ruhsatsız çalıştırılıyor.

CHP'Lİ ADIGÜZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel konuyla ilgili, "Uluslararası bir laboratuvardan tespit ettirdik. Elekçi ırmağından yüzeyden alınan örneklerde bu ağır metaller 20 kat 100 kat 200 kat fazla çıktı. Daha ne yapalım. Artık burayı neden kapatmıyorsunuz." açıklamasını yaptı.

Kastamonu-Hanönü, Gökırmak Bakır Madeni; Atık barajında kayma olduğu belirtildi. Barajın yaklaşık 2 metre kaydığı belirtildi.

Fatih Portakal Kazdağları'nın da bu riskli yerlerinden içinde olduğunu ifade etti. Konuşmasına devam eden Portakal, "Buradaki maden ocaklarının da aslında bir denetimden geçmesi gerekiyor. Şu anda faaliyetlerini ruhsatlarını iptal edin demiyorum.

Ama en azından faaliyetler tekrar bir gözden geçirilebilir. Bir denetim yapılabilir. Ben burada çıkardığımız altını falan düşünmüyorum. O maden ocaklarında çalışan aileleri düşünüyorum. O insanları düşünüyorum. Onların ailelerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.