Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 6.54'te yaşandığı belirtilen depremin derinliği 8.09 kilometre olarak kaydedildi.

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