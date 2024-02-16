Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 6.54'te yaşandığı belirtilen depremin derinliği 8.09 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 16, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-02-16
Saat:06:54:07 TSİ
Enlem:38.27278 N
Boylam:37.80028 E
Derinlik:8.09 km
Detay:https://t.co/vhzDiyd30H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi