Fuhuş yapan yabancı uyruklu öğrenci AIDS'li çıktı

Kütahya'da evinde para karşılığı erkeklerle birlikte olan üniversite öğrencisinin AIDS virüsü taşıdığı ortaya çıktı.

Fuhuş yapan yabancı uyruklu öğrenci AIDS'li çıktı

Kütahya’da fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin AIDS taşıdığı tespit edildi.

EVİNDE PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuşla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, Gaybi Efendi Mahallesi'nde ikamet eden Fas uyruklu üniversite öğrencisi Anouar A. (21) isimli travesti şahsın adresine müşteri olarak gelen şahıslarla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi.

KAN ÖRNEĞİNDE HASTALIK TESPİT EDİLDİ

Şahıslara fuhuş yönünden idari işlem uygulanırken, toplum sağlığı için alınan kan tetkikleri sonucu şahsın bulaşıcı hastalık AIDS taşıdığı belirlendi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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