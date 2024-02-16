Resmi Gazete'de yayımlandı... Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları: Eski yardımcısını büyükelçi olarak atadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan, eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'i Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne atarken, eski bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ı da Tunus'a atadı.

Buna göre, atanan isimler şu şöyle:

- Tunus Büyükelçiliği'ne eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan

- Kuzey Makedonya Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy

- Slovakya Büyükelçiliği'ne Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Erkan Özoral

- Portekiz Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Haldun Koç

- Cibuti Büyükelçiliği'ne, Erdal Sabri Ergen

- Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne 4 dönem AK Parti Milletvekilliği yapan eski başbakan yardımcısı Emrullah İşler

- Dominik Büyükelçiliği'ne Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Emriye Bağdagül Ormancı

- Somali Büyükelçiliği'ne Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Alper Aktaş

- Çad Büyükelçiliği'ne, Amerika Genel Müdür Yardımcısı Cem Utkan

- Gambiya Büyükelçiliği'ne, Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcısı Fahri Türker Oba atandı.