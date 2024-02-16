Trabzon'da denize giren kadından acı haber: Cesedi bulundu

Trabzon'da denize giren kadının cansız bedeni bulundu.

Son Güncelleme:
Trabzon'da denize giren kadından acı haber: Cesedi bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denize giren kadının cesedi bulundu.

Ganita sahiline akşam saatlerinde gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu kadının denize girdiğini gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede yaptığı incelemede kayalıklarda ayakkabı ve mont buldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizde yaptıkları aramada, yaklaşık 30 metre açıkta su yüzeyinde kadının cesedini tespit etti.

Kıyıya getirilen ceset, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İnci Taneleri'nde yeni dönem başlıyor! Kanal D'ye şikayet yağıyordu... İnci Taneleri'nde yeni dönem başlıyor! Kanal D'ye şikayet yağıyordu...
Maden faciasında Anagold'un Kanadalı yetkilisi de gözaltında Maden faciasında Anagold'un Kanadalı yetkilisi de gözaltında
İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi! 'Bir saattir konuşulur mu lan?' İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi!
Dev holdinge kayyım atandı! Yönetim resmen devlete geçti Dev holdinge kayyım atandı! Yönetim resmen devlete geçti
ÇOK OKUNANLAR
En ateşli öpüşen 5 burç belli oldu En ateşli öpüşen 5 burç belli oldu
İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi! 'Bir saattir konuşulur mu lan?' İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi!
RTÜK'te şoke eden ayrılık: Sosyal medyadan veda etti RTÜK'te şoke eden ayrılık: Sosyal medyadan veda etti
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış, kar ve çığ uyarısı Meteoroloji'den sağanak yağış, kar ve çığ uyarısı
Resmi Gazete'de yayımlandı... Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları: Eski yardımcısını büyükelçi olarak atadı! Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları: Eski yardımcısını büyükelçi olarak atadı!