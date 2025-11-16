Kazaya Müdahale Eden Trafik Polisine Motosiklet Çarptı! Olay Anı Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Maltepe’de D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada, trafik polisleri müdahale ederken motosiklet çarpması sonucu yaralanmalar yaşandı. Olay, 13 Kasım Perşembe akşamı Altıntepe mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, trafik ekipleri bölgede yaşanan bir kazaya müdahale ederek yolu trafiğe kapattı. Ancak sol şeritten hızla ilerleyen Bahadır Ç. yönetimindeki 34 NYJ 968 plakalı motosiklet, polisin önüne çıkması sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hem trafik polisi hem de motosiklet sürücüsü savruldu ve yaralandı.

Aynı sırada karşı şeritte yardım için duran bir başka motosiklete ise arkadan gelen farklı bir motosiklet çarptı. İlk kazada yaralanan trafik polisi ve Bahadır Ç., olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesi bulunmazken, çeşitli kırıklar oluştuğu öğrenildi. Kazanın tamamı, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA