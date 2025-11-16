Ara Tatil Bitiyor! 20 Milyon Öğrenci İçin Ders Zili Yarın Çalıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

10 Kasım'da başlayan ara tatilin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın okula geri dönecek. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler ile 1 milyon 200 bin öğretmen, ilk yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte yeniden ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla kasım ayı seminerlerini ara tatil boyunca çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kararı duyururken, “10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrimiçi olarak gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak.

MEB’İN EĞİTİM TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı eğitim takvimi şu şekilde:

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026

Kaynak: AA