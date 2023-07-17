Anadolu’da icra edilen uzun havalar kayıt altına alınıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Folklor araştırmacıları, Oltu ve civarında okunan uzun havaları kayıt altına alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Folklor eğitim ve araştırmacısı Tanju Ozanoğlu ve ekibi, Oltu Aşıklar Derneğini ziyaret ederek aşıklarla sohbet etti, onlardan yörede okunan uzun havalar dinledi kayıt altına aldı. Oltulu halk ozanları geçmişten geleceğe uzun havalarımızı taşınmasından son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Folklor eğitim ve araştırmacısı Tanju Ozanoğlu, “Biz de Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğümüz olarak Türkiye’nin her tarafında folklor adına derlemeler yapıyoruz. Yani insanın doğumundan ölümüne kadar olan çalışmaları yapıyoruz. Burada biz Anadolu’da icra edilen uzun havalarla alakalı çalışmalarımız var. Türkiye’nin her bölgesini gezdik, bugün de Oltu’ya geldik. Oltu’daki aşıkları ele aldık, bunların özellikle Reyhani tarzı Sümmani Baba melodileri bizler için çok önemli. Genel Müdürlüğümüzce bu eserleri kayıt altına alıyoruz. Genel Müdürlüğümüzün arşivine alınıyor. Alınan eserler artık kaybolmayacak. Bu çalışmaları bir yayın olarak sunmak istiyoruz, bunun için buradayız” dedi.

Kaynak: İHA