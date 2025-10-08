Anadolu Adliyesi'nde Avukata Dolandırıcılıktan Suçüstü! Parayı Alırken Yakayı Ele Verdi

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bir avukat, sahte belgelerle tahliye vaadiyle dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı. Avukat S.K. nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Son Güncelleme:
Anadolu Adliyesi'nde Avukata Dolandırıcılıktan Suçüstü! Parayı Alırken Yakayı Ele Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da sahte tahliye evraklarıyla müvekkillerini dolandırmaktan hakkında soruşturma başlatılan S.K. isimli avukat, suçüstü yakalandı.

Avukat S.K. 16 Haziran 2025 tarihinde sahte tahliye evraklarıyla bir vatandaşı dolandırmış ve yapılan ihbar ile suçüstü yapılarak gözaltına alındıktan sonra 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanmıştı. Cezaevine giren avukat, cezaevinde bulunan mahkum Ferhat S.'ye tahliye sözü verdi. Bir süre sonra tahliye olan avukat S.K., tahliyesine söz verdiği tutuklu Ferhat S.'nin ailesinden, müştekilere verilecek vaadiyle bir milyon 300 bin TL para aldı. S.K., aldığı paraları 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne yatırdığına dair sahte evraklar oluşturarak aileye gösterdi. Müştekiler, avukatın kendilerinden 600 bin TL daha para istemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa başvurdu.

Anadolu Adliyesi'nde Avukata Dolandırıcılıktan Suçüstü! Parayı Alırken Yakayı Ele Verdi - Resim : 1
Sahte evraklarla kandırmış.

ADLİYEDE PARA ALIRKEN YAKALANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Onur Yılmaz koordinasyonu ile Cumhuriyet Savcısı Zafer Küçük tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Avukat S.K. adliyede para aldığı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan avukat, ifadesinde "4 vatandaşın vekaletlerini aldım, bunların avukatlık işlerine ilişkin olarak takiplerini yapacaktım. İlk etapta 300 ve 355 bin dolar olan 2 tane senede ilişkin olarak ihtiyati haciz talebinde bulundum. Bunlara ilişkin olarak evraklarım vardır. Almış olduğum paralarda bunlara ilişkin olarak giderler ve teminatlardır. Hali hazırda para teminata dahi yetmemektedir. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi tahliye veya beraat ümidiyle kandırmadım. Bu yönüyle menfaat teminim olmadı. Bugün almış olduğum 10 bin TL para vatandaşın bana pasaportunu almam için ödediği paradır. Bu para 600 bin değildir, zaten 600 bin TL'yi saymam mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Avukat S.K. 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

41 İlde Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 206 Tutuklama, 5 Milyar Liralık Vurgun41 İlde Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 206 Tutuklama, 5 Milyar Liralık VurgunGüncel
Seçil Erzan Davasında Flaş Gelişme! Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar...Seçil Erzan Davasında Flaş Gelişme! Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar...Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
dolandırıcılık İstanbul
Son Güncelleme:
Çankırı'da Jandarmanın Dikkati Gizli Tarihi Taşları Ortaya Çıkardı Çankırı'da Jandarmanın Dikkati Gizli Tarihi Taşları Ortaya Çıkardı
Ve Beklenen İmza Atıldı! Volkan Demirel Süper Lig'e Geri Dönüyor: Yeni Takımı Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig'e Geri Dönüyor! İşte Yeni Takımı
Sadettin Saran Aldığı Haberle Yıkıldı! Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu Krizi: UEFA Devreye Girdi, 12 Maçta Yok Fenerbahçe'de Deprem! 12 Maçta Yok
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bu Akşam tv100 Özel Röportaj’da! Merak Edilen Sorulara Yanıt Verecek Bakan Tekin, Bu Akşam tv100 Özel Röportaj’da
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu: 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı! İfadeleri ve Kan Örnekleri Alındı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu
Yılmaz Özdil'den Kendi Kanalı Dahil Muhalif Medyaya Sert Sözler: 'Bu Kadar Omurgasız Medya Olur mu?' Yılmaz Özdil'den Kendi Kanalı Dahil Muhalif Medyaya Sert Sözler: 'Bu Kadar Omurgasız Medya Olur mu?'
İrem Derici'ye Büyük Şok! Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı