Çankırı'da Jandarmanın Dikkati Gizli Tarihi Taşları Ortaya Çıkardı

Çankırı'da devriye sırasında bir evin taşları dikkatini çeken jandarma ekipleri taşların tarihi eser olduğunu ortaya çıkardı.

Son Güncelleme:
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hacılar köyünde yapılan devriye sırasında R.K'ye ait evin bahçesindeki taşlar ekiplerin dikkatini çekti.

Çankırı'da Jandarmanın Dikkati Gizli Tarihi Taşları Ortaya Çıkardı - Resim : 1

TARİHİ ESER ÇIKTI

Bölgede yapılan incelemelerin ardından Çankırı Müze Müdürlüğüne haber verildi. Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen taş bloklara el konuldu. Ev sahibi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
