Çankırı'da Jandarmanın Dikkati Gizli Tarihi Taşları Ortaya Çıkardı
Çankırı'da devriye sırasında bir evin taşları dikkatini çeken jandarma ekipleri taşların tarihi eser olduğunu ortaya çıkardı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hacılar köyünde yapılan devriye sırasında R.K'ye ait evin bahçesindeki taşlar ekiplerin dikkatini çekti.
TARİHİ ESER ÇIKTI
Bölgede yapılan incelemelerin ardından Çankırı Müze Müdürlüğüne haber verildi. Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen taş bloklara el konuldu. Ev sahibi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
