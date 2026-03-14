Amasya'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 11 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Merzifon–Samsun kara yolu Kayadüzü köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Ordu yönüne giden Engin F. yönetimindeki 06 FTD 788 plakalı yolcu otobüsü, Bursa’dan Trabzon'a giden Murat Ç. idaresindeki 16 R 7736 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan 44 yolcudan 11'i yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

11 yaralı, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fatih'te 3 Katlı Ev Cayır Cayır Yandı: 1 Ölü, 7 Yaralı Fatih'te 3 Katlı Ev Cayır Cayır Yandı! Ölü ve Yaralılar Var
Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Alkole Geniş Yasak Geliyor: Hükümetten Yeni Kısıtlama Hazırlığı! Yeni Yasa Teklifi Meclis’te Alkole Geniş Yasak Geliyor: Hükümetten Yeni Kısıtlama Hazırlığı! Yeni Yasa Teklifi Meclis’te
Taksiden İnerken Bunu Yapmayana Ceza Kesilecek! Artık Zorunlu Oldu Taksiden İnerken Bunu Yapmayana Ceza Kesilecek! Artık Zorunlu Oldu
ABD-İsrail-İran Savaşında 15. Gün: ABD Hark Adası’nı Vurdu! B-2 Hayalet Uçakları Havalandı ABD Hark Adası’nı Vurdu: Hepsi Küle Dönecek!
Emekli Bayram İkramiyeleri Yatmaya Başladı: Kim Hangi Gün Bayram İkramiyesi Alacak? Emekli Bayram İkramiyeleri Yatmaya Başladı
Ünlü Oyuncu Canberk Uçucu Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyasını Yasa Boğan Ölüm Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti