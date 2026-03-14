Fatih'te 3 Katlı Ev Cayır Cayır Yandı: 1 Ölü, 7 Yaralı

İstanbul Fatih'te, sabah saatlerinde 3 katlı bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da yangın, saat 07:.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Düriye Sokak’ta meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, 3’üncü katı ve binanın çatısını komple sardı.

BİNADA MAHSUR KALDILAR

Binada çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Yoğun dumanı ve alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan binada ekipler yoğun çalışma başlattı. Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edilerek bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 7 YARALI

Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Çıkan yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
