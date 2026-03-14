Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde İ.A. (55), park halindeki otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kurtboğazı Barajı mevkisinde park halindeki 06 S 5740 plakalı otomobilin arka koltuğunda bir kişinin uzun süredir hareketsiz şekilde durduğunu gören çevredekiler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İ.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, çalışır vaziyetteki aracın egzozuna hortum bağlandığı ve hortumun bir ucunun ise araç içerisine verildiği tespit edildi. İ.A.’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
