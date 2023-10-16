Amasra Maden Katliamı davasında 4'üncü duruşma: 'Müfettişlerin fark etmemesi imkansızdı'

TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılanması devam ediyor. Tanık ifadelerinin yer alacağı duruşma öncesi KESK Bartın Şubeler Platformu, yakınlarını kaybeden aileler, sendikalar ve siyasi partilerinin milletvekilleri açıklama yaparak yaşanan katliama tepki gösterdi.

Yaşanan patlamada 4 tutuklu sanık 'olası kastla öldürme' suçundan bin 80 yıl, 4'ü tutuklu 19 sanık ise 'taksirle öldürme' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

130 tanığın üç gün boyunca dinleneceği duruşmada ilk tanık barutçu Kaan Kerman’a söz verildi. Kerman, "Olay günü yıllık izindeydim. İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci mobbing uyguluyordu. Çalışma esasımız az işçi ile çok kömürdü. Acil durum eylem planı bize hiç gösterilmedi" dedi.

Tanık Murat Aşgın ise, "Havalandırmayla ilgili sıkıntılarımız vardı. -320'de haddinden fazla gaz vardı. Olay günü -320 kotunda iki defa vantüp arızası gerçekleşti, 5 dakika içinde müdahale edildi. Taş tozu sadece anayollara serpiliyordu" diye konuştu.

"BURASI PATLAYACAK"

Tanık Yusuf Yalçın, havalandırma sorununa dikkat çeken sorgulamasında, "Normal bacalarda bir vantüp varken -320 kotta 3 tane vantüp vardı. Gaz yüksekti, gaz birikmesi olduğu için ters vantüp yapıldı. Arın olması gerekenden daha sıcaktı son zamanlarda, ben normalde 1 litre su içerken 2,5 litre su içmeye başlamıştım" dedi. Avukat sorgusunda Yalçın, "Müfettişlerin bunu görmemesi, fark etmemesi imkansızdı" dedi.

Tanık Yalçın, avukat sorgulamasında, "Vefat eden Murat Ergin, patlamadan önceki günlerde sendikanın seçim sürecinde, sendikacılara 'Burası patlayacak' diye bağırdı ben buna şahit oldum" ifadelerini kullandı.

"HAVA İSTASYONLARI 3 YIL ÖNCE KALDIRILDI"

Tanık Ferhat Dönmez de 15 yıllık madenciliği süresince ilk defa ters vantüp sistemi gördüğünü söyleyerek sürekli üretim baskısı olduğunu belirtti, Dönmez ayrıca, "Rıdvan Acet'i ben buldum. Yetkililerin çizdiği kroki planı yanlış, Rıdvan Acet'in bulunduğu yeri yanlış göstermişler" dedi. Dönmez, "Tahlisiye ekibi olaydan üç saat sonra geldi" derken tahliye önlemlerinin patlamadan sonra alındığını söyledi: "Eskiden hava istasyonları vardı ayak diplerinde, bu iki üç yıldır yoktu. Tahlisiye nöbetçisi patlama öncesi yoktu, şimdi var. Tahlisiye ekibi patlama öncesi işletmenin oradaydı şimdi kuyu başına alındı" dedi.

Evrensel’den Hilal Tok’un haberine göre, duruşmaya katılanlar arasında Emek Partisi(EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) İstanbul Milletvekili Özgür Saki, DİSK MYK Üyesi ve Gıda İş Genel Başkanı Seyit Aslan ve Pekintas isçisi Tezcan Aydın bulunuyor.

“KADER DEĞİL KATLİAM”

Yaşanan patlamada hayatını kaybeden madenci Serkan Nakas’ın babası Mustafa Nakas, açıklamada söz alarak adalet istedi. Dava avukatlarından Diren Cevahir Şen de katliamın göz göre göre geldiğini, sorumlulardan hesap sorulacağını belirtti. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, sadece Müessese sorumlularının değil, TTK Genel Müdürlüğünün de sorumluluğuna dikkat çekerek soruşturmanın bu kapsamda gerçekleşmesi gerektiğini, yaşananların kader değil, katliam olduğuna ve ihmallerin önlenebilir olduğuna dikkat çekti. Bankoğlu, “Bu cinayetin sorumluları yargı önünde hesap verecek. Siyasi hesabi da sorulacak. Gerçek ve asıl sorumlularının yargı önünden kaçırılmasına bir son verilmesi lazım. Burada sadece Amasra Müessesesindekiler sorumlu değil. TTK Genel Müdürlüğüne bağlı burası. TTK Genel Müdürlüğü Bakanlığa bağlıdır. Bakanlık, hükümet bu ölümlerden sorumludur” diye konuştu.

“ADALET HEP ZENGİNİN, GÜÇLÜNÜN YANINDA”

Emek Partisi(EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise, mahkeme heyetine seslenerek yeni iş cinayetlerinin, katliamların yaşanmaması için bu davada adaletin sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. Bayhan, “Maden işkolu ağır işkoludur, maden işkolu ve tüm ağır işkollarında çalışma 6 saatle sınırlandırılmalıdır. Hafta sonu izinleri en az 2 gün olmak üzere uygulanmak durumundadır. Madenler başta olmak üzere fabrikalarda işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimleri işçilerin seçtiği bağımsız kurullar tarafından yapılmalıdır” dedi. Mahkeme heyetine seslenen Bayhan, “Bugüne kadarki işçi davalarını sonuçlandıran mahkeme heyetlerinin kararları bu iş cinayetlerine suç ortağı olarak sonuçlanmıştır. Bugün de Amasra davasına bakan heyet sadece bu katliamın sorumlularını cezalandırmakla yüz yüze değildir, vereceği kararla bundan sonraki yaşanacak yaşanması muhtemel katliamlara da suç ortağı olacaktır. Ya işçi katliamlarının önlenmesi için sorumluluk alacak ya da daha önceki mahkeme heyetlerinin yaptığı gibi kendisi de tarihe yeni işçi katliamlarının önünü açan heyet olarak geçecektir” ifadelerini kullandı.

361 gündür direnen Pekintas isçisi Tezcan Aydın da ailelerle dayanışmak için davaya geldi. Aydın, "Bu adalet hep zenginin, güçlünün yanında. Bizim emekçiler olarak çok büyük gücümüz var. Zalimler zulmederken bizlerin kenetlenip güçlenmesi gerekiyor. Çok zor bir şey değil; burada bir sene geçmiş 43 vatandaşımız hayatını kaybetmiş hikayeden sebeplerle dava uzatılıyor. Bu ailelere bu acıların yasatılmaması gerekiyor. Bu acıların artık bitmesi gerekiyor, bu insanlar hak ettikleri cezayı alsın" dedi.

“CİNAYETTEN SORUMLU OLAN HERKESİN YARGILANMASI GEREKİYOR”

Duruşma öncesi konuşan DİSK MYK Üyesi ve Gıda İş Genel Başkanı Seyit Aslan, “Katliamın üzerinden 1 yıl geçti adalet arayışımız devam ediyor. Bilirkişi raporunda çok açık ortaya çıktı ki TTK Genel Müdürlüğü başta olmak üzere bu ülkeyi yöneten iktidar 43 işçi arkadaşımızın ölümünden sorumludur. Son 9 ay içerisinde 1400’ün üzerinde işçi arkadaşımızı yaşanan iş cinayetleri sonucu kaybettik. Son dönemde kamu iş yerlerinde daha fazla bu tür sorunlarla karşılaşmaya başladık. Bakanlıkta dahil olmak üzere bu iş cinayetinden sorumlu olan herkesin yargılanması gerekiyor” diye konuştu.