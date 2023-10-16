Van'da hortum: Çiftlik yerle bir oldu, hayvanlar yaralandı

Van'da meydana gelen hortum, bir çiftliği yerle bir etti, hayvanlar ise yaralandı.

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Van’ın Tuşba ilçesinde çıkan hortum nedeniyle bir çiftlik yerle bir olurken, hayvanların ise yaralandığı belirtildi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Gölyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde çıkan hortum nedeniyle bir çiftlik yerle bir olurken, içerisindeki hayvanların ise yaralandığı belirtildi.

Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma, ambulans ekipleri sevk edildi. Çiftlikteki bazı kişilerin de hafif yaralandığı bildirildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Bitlis Hakkari ve Muş’ta sabah saatlerinden, Van’da ise öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir. Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği beklenmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında zaman zaman sert rüzgar şeklinde (20-40 km/sa) esmesi tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısı yapıldı.

Kaynak: İHA

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